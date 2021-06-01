В Москве открылся фестиваль «Большая перемена»

В московском Парке Горького состоялось открытие Всероссийского фестиваля «Большая перемена», приуроченного к Международному дню защиты детей, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Фестиваль проходит в рамках проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». В церемонии открытия принял участие министр просвещения России Сергей Кравцов. Он поздравил ребят и отметил объединяющую силу фестиваля.

«"Большая перемена" — это не просто конкурс, это движение, в котором ребята поддерживают друг друга. Встречаются и в школе, и вне школы, общаются. Я уверен, что дружба, которая зарождается сегодня у участников «Большой перемены», будет только крепнуть и развиваться. И все они будут гордиться тем, что живут в России», — сказал министр.

На главной сцене для гостей была представлена концертная программа с участием популярных исполнителей и показательное выступление нового формата соревнования хоровых коллективов — «Битва хоров».

В конкурсе приняли участие школьники и студенты со всей России, также к фестивалю смогли подключиться онлайн дети из «Артека», «Орленка» и «Смены». Сообщалось, что на фестиваль зарегистрировались более двух миллионов школьников и студентов.

Для детей были доступны творческие мастерские и кастинги. Например, ребята смогли попробовать свои силы в кастинге на роль ведущих в такие популярные российские телевизионные шоу как «Голос.Дети» и «Новая волна».

Ранее президент России Владимир Путин обратился к участникам фестиваля «Большая перемена». Он отметил, что фестиваль призван помочь участникам «понять, почувствовать свое призвание», потому что «не все еще определились со своими пристрастиями».