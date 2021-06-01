Ценности
 
Последние новости
Путин предложил расширить поддержку многодетных семей
Лукашенко рассказал об обещаниях Москвы по газу
Дания отказалась пускать российских болельщиков на матчи Евро
Лукашенко договорился с Путиным о поставках российского оружия
Россиян предупредили о заморозках в июне
Новые направления для полетов из Белоруссии в Россию появятся в ближайшее время
Лукашенко заявил об отсутствии у России обиды из-за дела Сапеги
Определен самый экономически здоровый регион России
Стивен Кинг назвал самый страшный фильм ужасов
Новости партнеров
Прослушать новость

Врачи оставили девушек с «глазами пришельцев» после популярной у звезд процедуры

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @mcr_aesthetics

Врачи косметологической клиники MCR Aesthetics в Манчестере, Англия, оставили клиенток с «глазами пришельцев» после модной процедуры по подтяжке бровей. Об этом сообщает Daily Star.

Речь идет о коррекции формы глаз Fox Eye, во время которой медики приподнимают брови и внешние уголки глаз с помощью растворимой нити, создавая эффект «лисьих глаз». Желаемого результата можно достичь за 30 минут без хирургических вмешательств. Процесс включает в себя введение нити из полидиоксанона под кожу с помощью прокола одной иглой под местной анестезией.

Как отмечает издание, описанная процедура обрела популярность у мировых знаменитостей, в том числе у супермоделей Беллы Хадид и Кендалл Дженннер.

На странице MCR Aesthetics в Instagram, на которую подписаны более 200 тысяч человек, появилось множество фотографий, где девушки запечатлены сразу после процедуры. На снимках видно, что у уголков их бровей из-за нити образовались кожные складки.

Подписчики клиники не оценили результат работы врачей и высказались об этом в комментариях под публикациях. «Она выглядит как пришелец. Не могу поверить, что вы соглашаетесь на это добровольно», «Эти девушки будто прилетели с другой планеты», «Вы делаете из клиенток кукол Bratz. Мне страшно», «Это же Спок! (персонаж научно-фантастических телесериалов вселенной "Звездный путь" — прим. "Ленты.ру") Только не это», — писали они.

В интервью для издания пластический хирург Навин Каваль (Naveen Cavale) из лондонской клиники Real Plastic Surgery предостерег читательниц от косметологии подобного рода. «Пожалуйста, будьте осторожны, решаясь на такие экстремальные процедуры в раннем возрасте. Этот эффект сохранится на всю жизнь», — подчеркнул он.

Специалисты клиники MCR Aesthetics воздержались от комментария.

Аномальная форма глаз Fox Eye стала популярной у женщин в июне 2020 года. «Услуга востребована среди женщин разных возрастов. За ней обращаются как молодые девушки и блогерши из Instagram, которые хотят быть похожими на супермоделей Беллу Хадид и Кендалл Дженнер, так и пожилые женщины, ищущие бюджетный способ поднять опустившиеся со временем веки», — объяснила тогда основательница лондонского салона SAS Aesthetics Доктор Махса Салеки (Mahsa Saleki).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Cosmetic surgery clinic's 'Trekkie' eyebrows mocked as women left looking like Spock
Женщины бросились в клиники за «лисьими глазами» после пандемии
Аномальные губы стали трендом у российских женщин
Ценности
Ценности00:0130 марта
Леди Гага

Единое целое

Как одежда шахтеров и военных заменила женщинам сексуальные платья
11:3426 мая

Гвен Стефани стала объектом насмешек в сети из-за нелепой челки

10:3726 мая

Сбросившая 30 килограммов актриса вновь показала фигуру в облегающей одежде

09:2126 мая

Блогер собрал машину из картона и продал по цене настоящей

Ценности00:0428 марта

«Я плакала и кричала на него»

Как Клинтоны сохранили брак вопреки секс-скандалам и стали одной из самых богатых семей в США
08:0026 мая

Блогерша показала свой способ удалить пятна масла с одежды и удивила подписчиков

04:0026 мая

Внешний вид Дженнифер Лопес в топе и легинсах на улице вызвал споры в сети

01:0026 мая

Модель «с болью во всем теле» разбогатела на продаже откровенных фото и исцелилась

Ценности00:0116 марта

«Тело — это не благо и не зло»

Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
21:1025 мая

Эксперт раскрыл оптимальную частоту стирки полотенец

20:0925 мая

Мужчина отращивал волосы 37 лет и показал результат

19:1325 мая

Девушка решила «улучшить» брови дома и осталась без ресниц

Россия
Онищенко призвал запретить в России товары Coca-Cola, Nestle и Mars
«Я из тех, кто не сдается»
Удивительные истории россиян, изменивших жизнь с помощью бега
Более пяти тысяч подмосковных детей отдохнут на курортах Черноморского побережья
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
Закон о просвещении, запрет на экспорт гречки и разморозка цен
Россиянка погуглила способ убить 10-летнего брата и напала на него с ножом
«Роды просто раздавили»
Одиночество, нищета и депрессия: истории россиянок, которых заставили рожать нежеланных детей
Путин обратился к участникам фестиваля «Большая перемена»
Все материалы
Мир
В Израиле понадеялись «избавиться» от Нетаньяху
В МИД рассказали о подготовке России к отключению от SWIFT
Ученый предупредил человечество об угрозе COVID-26 и COVID-32
«Для Москвы это стало сюрпризом»
Запад намерен ввести санкции против Белоруссии. Как они навредят России?
В МИД заявили об угрозе вовлечения SWIFT в «санкционную спираль» против России
Школа, парта, два ствола
Как в США борются с массовыми расстрелами и почему запреты на оружие в этом не помогают?
Все материалы
Бывший СССР
Лукашенко заявил об отсутствии у России обиды из-за дела Сапеги
Пекинская удавка
Китай вкладывает в Таджикистан большие деньги. Чем республика будет отдавать долги?
Лукашенко отказался «сдавать» суверенитет Белоруссии в пользу России
«Он невероятно умелый манипулятор»
Как Россия может воспользоваться окончательным разрывом Лукашенко с Западом?
Ереван приостановил переговоры с Москвой и Баку по Нагорному Карабаху
Дотянулся до небес
Запад вводит санкции против Белоруссии из-за ареста основателя NEXTA. Чем это грозит России?
Россия и Белоруссия вместе отреагируют на санкции Запада против Минска
Все материалы
Экономика
Обвиненный в хищении аудитор Счетной палаты подал в отставку
Россиян предупредили о росте цен на корм для домашних животных
Российские власти увеличат на сотни миллиардов поддержку электрокаров
Tele2 первым связал eSIM с Единой биометрической системой
Отрицательный рост
Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
Все материалы
Силовые структуры
Раскрыта причина увольнения из МВД устроившего стрельбу в Екатеринбурге
«В ваших детях бесы»
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
На месте стрельбы в Екатеринбурге изъято свыше 70 гильз и арсенал в квартире
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Названа причина погони за застреленным при задержании 19-летним нарушителем
Бывший полицейский открыл стрельбу по прохожим в Екатеринбурге
Ранения получили ребенок и боец Росгвардии
В доме отправленного в отставку мэра Владивостока начались обыски
Все материалы
Наука и техника
Крупнейшие военные базы США признали беззащитными
США заинтересовались «странным ангаром» на китайской базе
Раскрыто число тяжелых «Охотников» у Су-57
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним»
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Назван срок жизни PlayStation 4
Истинный РОСС
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Неймар ответил на расторжение контракта с Nike из-за обвинений в домогательствах
«Это будет катастрофа»
До Олимпиады в Токио осталось два месяца. Почему японцы требуют ее отмены?
Стало известно о решении конфликта между Нурмагомедовым и Кадыровым
Хосеп Гвардиола
Партнерский материал
«Ман Сити» — «Челси». Эх, не в России!
Место финала ЛЧ-2021 меняли дважды. Вместо России и Турции сыграют в Португалии
Ряд сборных на хоккейном ЧМ захотели убрать свои флаги в поддержку Белоруссии
Юлия Рябчинская«Чувствую, сводит ноги»
Лучшая байдарочница СССР утонула на тренировке. Почему никто не поверил в несчастный случай?
Футболист сборной России перешел в ЦСКА
Все материалы
Культура
Потерявшая половину 400-миллионного состояния Успенская написала завещание
Эллиот Пейдж«Операция изменила мою жизнь»
Звезда «Джуно» Эллиот Пейдж сменил пол и стал мужчиной. Через что ему пришлось пройти?
Киркоров возмутил поклонников танцем с Давой в «перьях»
«Они не знали, как встречаться друг с другом»
Как Южная Корея устроила сексуальную революцию и изменила жизнь людей
Тимати впервые раскрыл подробности финала шоу «Холостяк»
Кондуктор не спешит
Рабство, великая красота и невеликая Америка: какой сериал уже называют лучшим в этом году?
Сыгравший Тарзана актер погиб в авиакатастрофе
Все материалы
Интернет и СМИ
Роскомнадзор обратился к Disney из-за мультфильма с героем-геем
«Чувствую себя намного счастливее»
Как тюремная надзирательница поборола посттравматический синдром и ушла в порно
Ведущая Первого канала призвала россиянок рожать «не важно от кого»
«Я дерусь ради чести»
Двое бойцов-карликов бьют по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором. Кто стоит за их успехом?
OnlyFans оказался рассадником детской порнографии
Голунов четырьмя словами оценил приговоры подбросившим ему наркотики полицейским
Все материалы
Ценности
15-летний сын Мадонны в женском платье восхитил подписчиков
«Моногамия нагоняет на меня тоску»
Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
Женщина сделала культовую стрижку из 90-х и стала похожа на собаку
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает»
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Вор обокрал на миллионы рублей сейф в квартире жены основателя Lamoda
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от ботокса после прививки от COVID-19
Уго Чавес«Стыдно быть богатым»
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий»
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Мужчина поймал редчайшего золотого окуня
120-килограммовая студентка похудела на 30 килограммов и раскрыла секрет успеха
Вера крепчала
Откуда в США появились музеи с динозаврами в Ноевом ковчеге и почему это никого не смущает
Принц Гарри получит часть наследства принца Филиппа
Пару редчайших оранжевых лобстеров спасли от съедения
Пес войны
Как прошедший несколько войн наемник бесславно провалил покушение на кокаинового короля Пабло Эскобара
Все материалы
Российский Kia Sorento обзавелся новым топовым мотором
Рассматриваем в деталях новый Hyundai Tucson для России
Всё, что нужно знать о кроссовере Hyundai Tucson нового поколения
Объявлены цены на новый Hyundai Tucson для России
Проверяем, как полный привод изменил Skoda Karoq
Турбо, DSG, многорычажка: ездим на чешском кроссовере по плохим дорогам
Открыт завод Aurus в Татарстане
Видео: мы пощупали первый Mercedes С-Class в Москве!
Обсуждаем новейшую «цешку» поколения W206 — всерьёз и не очень
В рейтинге любимых пикапов россиян сменился лидер
Все материалы
Дом
В России создадут партию для легализации граффити
Размер ипотеки в России побил рекорд
Крупнейшие банки повысили ставки по ипотеке
Больная фантазия
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Россиянка рассказала об обмане с жильем в Сочи
Морской бой
Кто скупает квартиры в Сочи и можно ли найти выгодное жилье на главном курорте России?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы