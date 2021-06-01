Врачи оставили девушек с «глазами пришельцев» после популярной у звезд процедуры

Врачи косметологической клиники MCR Aesthetics в Манчестере, Англия, оставили клиенток с «глазами пришельцев» после модной процедуры по подтяжке бровей. Об этом сообщает Daily Star.

Речь идет о коррекции формы глаз Fox Eye, во время которой медики приподнимают брови и внешние уголки глаз с помощью растворимой нити, создавая эффект «лисьих глаз». Желаемого результата можно достичь за 30 минут без хирургических вмешательств. Процесс включает в себя введение нити из полидиоксанона под кожу с помощью прокола одной иглой под местной анестезией.

Как отмечает издание, описанная процедура обрела популярность у мировых знаменитостей, в том числе у супермоделей Беллы Хадид и Кендалл Дженннер.

На странице MCR Aesthetics в Instagram, на которую подписаны более 200 тысяч человек, появилось множество фотографий, где девушки запечатлены сразу после процедуры. На снимках видно, что у уголков их бровей из-за нити образовались кожные складки.

Подписчики клиники не оценили результат работы врачей и высказались об этом в комментариях под публикациях. «Она выглядит как пришелец. Не могу поверить, что вы соглашаетесь на это добровольно», «Эти девушки будто прилетели с другой планеты», «Вы делаете из клиенток кукол Bratz. Мне страшно», «Это же Спок! (персонаж научно-фантастических телесериалов вселенной "Звездный путь" — прим. "Ленты.ру") Только не это», — писали они.

В интервью для издания пластический хирург Навин Каваль (Naveen Cavale) из лондонской клиники Real Plastic Surgery предостерег читательниц от косметологии подобного рода. «Пожалуйста, будьте осторожны, решаясь на такие экстремальные процедуры в раннем возрасте. Этот эффект сохранится на всю жизнь», — подчеркнул он.

Специалисты клиники MCR Aesthetics воздержались от комментария.

Аномальная форма глаз Fox Eye стала популярной у женщин в июне 2020 года. «Услуга востребована среди женщин разных возрастов. За ней обращаются как молодые девушки и блогерши из Instagram, которые хотят быть похожими на супермоделей Беллу Хадид и Кендалл Дженнер, так и пожилые женщины, ищущие бюджетный способ поднять опустившиеся со временем веки», — объяснила тогда основательница лондонского салона SAS Aesthetics Доктор Махса Салеки (Mahsa Saleki).