Названы лучшие отели Турции с системой «все включено»

Отель Otium Seven Seas в древнем портовом городе Сиде назвали лучшей гостиницей в Турции, работающей по системе «все включено». К такому выводу пришли эксперты немецкого туристического онлайн-издания Travel Book.

По итогам опроса, проведенного изданием среди нескольких миллионов респондентов, шесть из 25 выбранных читателями отелей all inclusive оказались турецкими. В рейтинге также оказались Sherwood Dreams Resort в Белеке, Xanadu Island в Бодруме и Sirene Belek Hotel.

Президент рабочей группы по туризму Антальи Реджеп Явуз заявил, что Турция — самая мощная страна в Европе, работающая по системе «все включено», а курортный город Анталья является в этом смысле самым важным направлением в мире.

В список также вошли места отдыха из Франции, Португалии, Испании, Черногории, Италии и Кипра.

27 мая в Турции рассказали об изменениях в системе «все включено». Речь идет о новшестве, введенном в большинстве отелей, — запрете отдыхающим самим накладывать себе еду, за них теперь это делают официанты. По словам мэра турецкого города Бодрума Ахмета Араса, ограничения могут сохраниться и после пандемии коронавируса.

Ранее в феврале стали известны города мира с лучшими отелями для россиян. Так, отечественные туристы назвали отели Праги лучшими из всех, в которых им приходилось останавливаться во время путешествий. Жилье в столице Чехии высоко оценили семь процентов опрошенных. Вторую строчку в списке заняли гостиницы и апартаменты российского курортного города Сочи, а на третьем месте по популярности оказался Дубай.