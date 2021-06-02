Россиянам пообещали дорогой летний отдых внутри страны

Эксперты туристической отрасли отметили, что отдых на отечественных курортах в предстоящем летнем сезоне обещает быть дорогим. Об этом они заявили, проанализировав факторы, влияющие на стоимость турпутевок внутри страны, сообщает «Коммерсантъ».

Так, согласно данным сервиса Travelata.ru, средняя стоимость путевки по России увеличилась на 36 процентов по сравнению с прошлым годом и составила 64,2 тысячи рублей. Как отмечают аналитики, главным образом это связано с курсом рубля и высоким спросом на отпуск в России в условиях закрытых для туристов зарубежных направлений.

По оценкам экспертов, средняя стоимость организованной путевки в Сочи в августе составляет 38,3 тысячи рублей, в Анапу — 53,2 тысячи рублей, в Геленджик — 49,6 тысячи рублей.

Также сообщается, что цены на отдых в текущем летнем сезоне в России будут зависеть от открытия авиасообщения с турецкими и египетскими курортами. В случае возобновления полетов часть россиян предпочтет провести отпуск в этих странах, что снизит нагрузку по отечественным направлениям.

Тем не менее зарубежные поездки в этом году обойдутся россиянам еще дороже — средний чек по заграничным направлениям вырос от 22 до 36 процентов по сравнению с показателями 2020 года. Так, тур в Турцию будет стоить примерно 119,5 тысячи рублей, на Кипр — 147 тысяч рублей, в Тунис — 119 тысяч рублей, в Абхазию — 54 тысячи рублей.

Ранее, в мае, россиянам назвали стоимость самого бюджетного отпуска на Черном море в июне. Так, согласно подсчетам аналитиков, 10-дневный тур на курортах Крыма с включенным перелетом обойдется туристам в 26 тысяч рублей на двоих.