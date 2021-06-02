Российских пенсионеров морили голодом и держали в грязи в частном пансионате

Две из трех владелиц частного дома для пожилых в Рубцовске, где постояльцев морили голодом и держали в грязи, отправлены в СИЗО по делу о ненадлежащем оказании услуг. Мера содержания для третьей женщины будет избрана позже, сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по Алтайскому краю.

По данным следствия, с 2016 года пенсионеры жили в пансионате в антисанитарных условиях, были без должного ухода и не ели. Одна из бывших сотрудниц учреждения рассказала, что смогла проработать там всего несколько дней. Она носила старикам еду из дома и вскоре ушла, так как «не смогла смотреть в голодные глаза».

Сейчас 39 пожилых истощенных людей переведены в государственный интернат, где за ними установлен должный уход. При размещении учитывались личные пожелания пенсионеров и их состояние здоровья. Для их родственников проведена обзорная экскурсия по зданию и предоставлена вся необходимая информация.

По данным агентства, в Рубцовске есть еще одна подобная частная организация «Александра», где немощных жильцов не кормят. Одна из горожанок рассказала журналистам, что ее бабушка прожила в этом учреждении четыре года и похудела с 100 до 50 килограммов.