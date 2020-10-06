Пожилых россиян в пансионе заставили спать голыми на деревянных кроватях

В частном пансионе под Уфой пожилых россиян заставили спать голыми на деревянных кроватях без матрасов и постельного белья. Об этом 4 октября изданию UFA1.RU рассказала бывшая сотрудница учреждения.

По словам женщины, она уволилась из пансиона, так как там «ужас ужасный» и у нее «не выдержало сердце».

«У меня сложилось впечатление, что их не кормят. Пожилые люди спят на голых кроватях без подушек и одеял. Также не у всех имеется даже матрас. Отношение к ним ужасное. Орут на них матом, руки распускают», — рассказала женщина, предоставив изданию сделанные в пансионе фотографии в подтверждение своих слов. Кроме того, бывшая сотрудница разместила снимки в сети, чтобы привлечь внимание властей к проблеме.

Директор пансионата Александр Васильев в комментарии изданию назвал «обозленным человеком» бывшую сотрудницу и предположил, что она могла сама убрать постельное белье и уложить туда подопечных, чтобы скомпрометировать учреждение. При этом он заявил, что не знает, для чего она могла это сделать, так как в последнее время, по его словам, никого из работников пансиона не увольняли и не штрафовали. Директор добавил, что учреждение постельным бельем обеспечивают родственники пациентов, а о грубом отношении персонала к пожилым постояльцам он не знает.

Уже 5 октября Васильев в направленном в редакцию издания письме объяснил, что речь представленные бывшей сотрудницей фотографии были сделаны в момент, когда постояльцы переодевались в новое белье после купания, в этом им помогал персонал учреждения. В это же время, по словам директора, менялось и постельное белье. «В момент смены нательного, постельного белья и влажной уборки помещения постояльцы находятся в тех же помещениях, некоторые из постояльцев — нетранспортабельны. То есть фото было сделано в ту минуту, когда использованное белье было убрано, а чистое не постелено», — говорится в письме.

Тем не менее, как сообщили изданию в пресс-службе Следственного комитета Башкирии, ведомство организовало по этому факту доследственную проверку. Следователи опрашивают постояльцев, руководство и сотрудников пансионата и проводят иные следственно-оперативные мероприятия.

В конце сентября сообщалось, что сотрудники прокуратуры Саратова обнаружили подпольный дом престарелых со стонущими людьми. В пансионате были найдены просроченные продукты и сомнительные лекарства, не было пожарной безопасности. Некоторые пенсионеры просили о помощи. Руководство учреждения найти не удалось.