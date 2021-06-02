Российская модель подала в суд на нью-йоркского бизнесмена за изнасилование

Российская модель Гузель Ганиева подала в суд на бывшего генерального директора инвестиционной компании Apollo Global Management Леона Блэка (Leon Black) за изнасилование. Об этом сообщает Financial Times.

По словам 33-летней модели, она познакомилась с бизнесменом на мероприятии в Нью-Йорке в 2008 году. Ганиева рассказала, что поужинала с Блэком, а затем поехала к нему домой, где он принуждал ее к «садистским сексуальным действиям» и причинял боль ради получения собственного удовольствия.

Впервые героиня материала рассказала об изнасиловании в апреле 2021 года. Финансист назвал обвинения пострадавшей клеветой и добавил, что модель вымогала у него деньги на протяжении нескольких лет. «Я сделал ей значительные денежные выплаты, опасаясь угроз обнародовать информацию о наших отношениях, в попытке уберечь мою семью от публичного унижения», — заверил Блэк.

Ганиева, в свою очередь, объяснила поступление денег от бизнесмена на счет тем, что он сам предложил дать ей в долг 480 тысяч долларов на учебу в Гарварде.

Представитель Блэка назвал обвинения Ганиевой ложными и отметил, что их шестилетние отношения были полностью взаимными. Информация о возбуждении уголовного дела пока не поступала.

В июле 2020 года российская модель, имя которой не указывается, заявила в полиции Пресненского района Москвы об изнасиловании известным фотографом Сергеем Берменьевым. По ее словам, автор портретов Федерико Феллини, Джека Николсона, Дэвида Боуи, Иосифа Бродского, Габриэля Гарсии Маркеса и других известных людей проводил ночной кастинг в квартире на Зоологической улице. Девушка утверждает, что Берменьев после изнасилования постриг ей волосы, сжег их, дал 10 тысяч рублей и отправил на такси домой.