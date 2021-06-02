Мать захотела спасти сына от пандемии и подговорила мастера на «уродливую» стрижку

На Тайване женщина захотела спасти сына от пандемии коронавируса и подговорила парикмахера сделать ему «уродливую» стрижку. Соответствующий материал появился на портале Mothership.

По информации издания, в мае текущего года остров столкнулся с новой вспышкой COVID-19. За последний день месяца в стране было выявлено 372 случая заражения. В связи с этим граждане преимущественно соблюдали режим самоизоляции.

Жительница города Гаосюн, имя которой не раскрывается, привела 15-летнего ребенка в парикмахерскую, чтобы обновить его прическу. При этом до процедуры она сообщила специалисту Хуану Лин Сяну (Huang Ling Xiang), что хочет подстричь юношу таким образом, чтобы ему было стыдно выходить на улицу. Сперва мастер предложил выбрить на голове подростка слово COVID-19, однако мать сочла, что из-за этого ее сын еще больше захочет встретиться с друзьями и похвастаться оригинальной стрижкой.

Материалы по теме Сняли корону Как коронавирус заставил богачей тратить миллионы на спасение простых людей Окунулись с головой Почему уродливые прически 90-х снова в моде

В конце концов парикмахер решил сбрить всю макушку подростка, сделав его похожим на облысевшего мужчину. Увидев конечный результат, юноша расплакался и едва не поссорился с матерью. Тем не менее мастер подчеркнул, что не жалеет о принятом решении. «Волосы всегда могут отрасти, а пандемия — выйти из-под контроля», — написал он в своих соцсетях.

Лин Сян также сообщил, что после публикации этой истории в сети он начал получать множество запросов от родителей, которые также хотели уберечь детей от прогулок в общественных местах. Так, салон решил провести акцию, в рамках которой всем подросткам в возрасте от 12 до 15 лет будут бесплатно предоставляться «профилактические стрижки от коронавируса».

В июне 2018 года подросток из Великобритании постригся и стал «самым страшным в городе». 17-летний Эйден Браунесс отдал 10 долларов за не понравившуюся ему стрижку и заявил, что она смотрится так, будто ему на голову надели миску и побрили по краям.