Подросток постригся и стал самым страшным в городе

Подросток пожаловался на парикмахерскую Brazuсa Barbers в Карлайле, Великобритания, за плохую стрижку «под горшок». Об этом сообщает Metro.

17-летний Эйден Браунесс отдал 10 долларов за не понравившуюся ему стрижку и заявил, что она смотрится так, будто ему на голову надели миску и побрили по краям.

Тогда Brazuca Barbers опубликовали шуточный пост на странице в Facebook-аккаунте, приглашая всех желающих прийти и постричься «под горшок», как это сделал Браунесс. Парикмахеры выложили фотографии клиентов с мисками на головах и назвали прическу «Тупой и еще тупее».

Парень обвинил салон в непрофессионализме и травле. «Моя мама в ярости, потому что они издеваются надо мной во всех соцсетях. Сначала меня это не беспокоило, но потом пост разлетелся по интернету. Неизвестно, как бы это повлияло на человека, менее уверенного в себе, чем я», — отметил он.

На это один из работников салона предложил подростку вернуться в Brazuca Barbers и получить звание «самого страшного человека в городе». «Мы испробовали эту стрижку на других клиентах! К сожалению, никто не выглядел так же уродливо, как ты! Приходи в Brazuca, и мы вручим тебе приз "Самого страшного в Карлайле!" Поздравляем, ты это заслужил», — говорилось в сообщении.

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Все посты с комментариями позже были удалены из Facebook. Мастера парикмахерской отрицают свою вину и предполагают, что парень испортил стрижку сам после посещения салона.

В мае основатель парикмахерской Kapsalon в Нилерландах Кадир Демирель (Kadir Demirel) показал, как делает клиенту «стрижку» воспламеняющимся спреем вместо ножниц. На видео, опубликованном в интернете, мастер поджигает волосы на голове мужчины, а затем тушит их водой и делает укладку расческой.

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