Парикмахер поджег волосы на радость клиенту

Основатель парикмахерской Kapsalon в Голландии Кадир Демирель (Kadir Demirel) показал, как делает клиенту «стрижку» воспламеняющимся спреем вместо ножниц. Об этом сообщает Metro.

На видео, опубликованном в интернете, мастер поджигает волосы на голове мужчины, а затем тушит их водой и делает укладку расческой. Процедура проводится несколько раз, пока прическа не приобретает нужную форму.

По словам 39-летнего Демиреля, он обучился этой технике на мастер-классе в Турции. «Раньше таким способом избавлялись от вшей, потому что специальных средств еще не было. Кроме того, огонь использовали для укладки и разглаживания волос, ведь фен в то время еще тоже не изобрели, — рассказал он, — Я использую огонь, чтобы укладывать непослушные волосы и сжигать секущиеся кончики. Здоровым волосам это никак не вредит».

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Демирель добавил, что огонь не пугает его клиентов, среди которых есть и дети, потому что они доверяют его мастерству.

В декабре 2017 года парикмахер Марио Хвала из сербского города Нови-Сад сделал на затылке одного из клиентов художественную стрижку в виде портрета президента России Владимира Путина. Видеозапись, сделанную в салоне, опубликовал в своем YouTube-канале пользователь Dmitry Lane.

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