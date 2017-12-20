Парикмахер выбрил Путина на затылке клиента

Парикмахер Марио Хвала из сербского города Нови-Сад сделал на затылке одного из клиентов художественную стрижку в виде портрета президента России Владимира Путина. Видеозапись, сделанную в салоне, опубликовал в своем YouTube-канале пользователь Dmitry Lane.

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На видео сидящий в кресле перед зеркалом клиент Хвалы сжимает в руках российский флаг и довольно машет рукой. На спине у него закреплен портрет Путина, позволяющий сравнить сходство с изображением из волос на затылке.

33-летний мастер начал заниматься фигурной стрижкой восемь лет назад и достиг значительных успехов в своем искусстве.

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