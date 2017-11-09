Сара Джессика Паркер создала духи из атмосферы России

Актриса Сара Джессика Паркер в середине ноября посетит Москву, где представит свои новые духи Stash SJP. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщили представители сети парфюмерных магазинов «Л'Этуаль» корреспонденту «Ленты.ру».

Презентация пройдет в одном из магазинов сети. Отмечается, что неформально духи посвящены России, атмосфера которой якобы натолкнула актрису на их создание. В столице она выступит 16 ноября, а в Санкт-Петербурге — 18-го.

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5 ноября сообщалось, что Сара Джессика Паркер лично откроет на Пятой авеню в Нью-Йорке pop-up магазин своего обувного бренда SJP. Актриса также пообещала своим клиенткам, что будет лично присутствовать в своем pop-up магазине и общаться с поклонниками.

Сара Джессика Паркер — американская актриса, лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми». Прославилась ролью журналистки Кэрри Брэдшоу в сериале и кинофильмах «Секс в большом городе». Актриса также снималась в таких картинах, как «Эд Вуд», «Полет навигатора» и «Клуб первых жен». Бренд SJP Паркер основала в 2014 году совместно со своим продюсером и деловым партнером Джорджем Малкемусом.