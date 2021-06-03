Дэвид Бекхэм вложился в производство электрокаров

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид» Дэвид Бекхэм вложился в британскую компанию Lunaz, которая занимается переоборудованием классических автомобилей в электрокары. Деньги спортсмена пойдут на расширение производства в сторону электрификации грузового транспорта, пишет The Guardian.

Бекхэм приобрел десять процентов акций Lunaz, деятельность которой сосредоточена на производстве электрокаров за счет электрификации классических автомобилей, в том числе Rolls-Royce, Jaguar и Range Rover. Завод запустили в 2018 году в британской деревне Сильверстоун. Компания заменяет в машинах двигатели внутреннего сгорания аккумуляторами и электродвигателями. Отработанную технологию экологизации автомобильной промышленности Lunaz намерена масштабировать до мусоровозов и других грузовых машин.

«Lunaz представляет собой лучшее из британской изобретательности как в технологии, так и в дизайне. Я заинтересован в содействии компании, глядя на ее работу по восстановлению самых красивых классических автомобилей при помощи электрификации», — прокомментировал свое решение бывший футболист журналистам британского портала Autocar.

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Затраты на электрификацию машин довольно высокие, но постепенно снижаются за счет роста спроса на экологичный транспорт, отмечает основатель Lunaz Дэвид Лоренц. Переделать в электрокар Rolls-Royce и мусоровоз стоит примерно одинаково, порядка 350 тысяч фунтов стерлингов (496 тысяч долларов). При этом переоборудование мусоровозов в электрическую версию, по подсчетам Lunaz, обойдется муниципалитету на 40 процентов дешевле, чем покупка новых дизельных машин. Грузовики с мусором курсируют по ограниченному маршруту, что идеально подходит при необходимости зарядки аккумулятора. Раньше в таких машинах устанавливали системы очистки двигателя, сейчас на их месте можно будет уместить аккумуляторные батареи, поясняют представители компании.

«Мы должны отказаться от идеи все время покупать новое. На планете два миллиарда автомобилей, и каждый из них можно переделать в электрический», — подчеркивает автопроизводитель.

Новые автомобили с бензиновыми или дизельными двигателями запретят в Великобритании к 2030 году. Британцы все чаще прибегают к услуге переоборудования своих авто в электрокары, так как последние типы батарей удалось адаптировать для старых моделей легковых машин.

Помимо Бекхэма в электрификацию транспорта на заводе Lunaz вложились владельцы Daily Telegraph, братья Рубен, занявших второе место в списке самых богатых британских семей по версии Sunday Times за 2020 год, потомственный инвестор в недвижимость Александр Деллал.

Электрокары все больше набирают популярность и у российских автовладельцев. По данным исследования сайта Дром на начало июня 2021 года, лидерами по продажам авто с электродвигателем стали Приморский, Хабаровский края и Иркутская область. Самый популярный подержанный электрокар у россиян — Nissan Leaf (средняя цена — 500 тысяч рублей), на втором месте BMW i3 (1,9 миллиона рублей), замыкает тройку Tesla Model 3 (3,7 миллиона).