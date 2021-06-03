Собянин назвал сроки снятия ограничений по COVID-19

Снятие ограничений, связанных с COVID-19, произойдет в столице ближе к осени. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает «Интерфакс».

«Почти уже год как в нормальном движении работаем. Массовые мероприятия — это те ограничения, которые остались, скорее всего, где-то ближе к осени и будет достигнут коллективный иммунитет», — сказал Собянин.

3 июня иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что эпидемия коронавируса в России в масштабах страны находится на стадии завершения. По его словам, в России нет риска начала третьей волны COVID-19, однако могут быть небольшие колебания заболеваемости из-за перемещения людей в сезон отпусков.

В стране за последние сутки выявили 8933 новых случая коронавируса. В Москве выявлено 2876 случаев. Общее число с начала пандемии составило 5 099 182.