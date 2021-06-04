Российскую учительницу затравили из-за немецкой песни о сидре

Учительницу музыки ярославской школы № 37 затравили на работе из-за немецкого марша Was wollen wir trinken, который один из учеников предложил исполнить на смотре строя и песни «Чеканим шаг» вместо советского произведения 1966 года «Алеша». Об этом в пятницу, 4 июня, сообщает издание 76.ru.

Свое предложение о замене песни один из шестиклассников опубликовал в школьном чате во «ВКонтакте». Когда переписку показали администрации учебного заведения, учительнице музыки сообщили, что этой историей заинтересовалась комиссия по делам несовершеннолетних при УМВД по Ярославской области.

«Когда завуч сообщила мне о звонке ПДН в школу, я тут же провела работу с мамой ребенка, который скинул эту музыку в школьный чат. Родители были взволнованны и не хотели, чтобы дело принимало такой серьезный оборот. На следующий день я пошла к директору, чтобы проконсультироваться, как действовать дальше. И тут выяснилось, что никакого звонка из комиссии в школу не было. И это, похоже, тоже была злая шутка, только уже со стороны администрации школы», — рассказала классный руководитель Мария Острась.

После этого появилась информация, что молодая учительница музыки и еще несколько ее коллег, которые готовили детей к смотру, планируют увольняться из школы. При этом руководство учебного заведения не подтвердило данную информацию.

«Что за очередная утка? Откуда вам это известно? Мне неизвестно о конфликте из-за смотра строя и песни. Я не в курсе, что он был», — заявила директор Екатерина Евстратова.

Was wollen wir trinken — немецкий вариант бретонской песни «Son Ar Chistr» («Песня о сидре»), написанной братьями Жаном-Бернаром Прима и Жаном-Мари Прима в 1929 году. В Рунете получила известность именно ее адаптация на немецком языке в исполнении нидерландской группы «Bots». Это произведение часто называют неофициальным маршем немецких военно-воздушных войск во время Второй мировой войны, хотя многие музыкальные историки считают это мифом.