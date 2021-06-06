Россия
 
Последние новости
В США заявили о доказательстве искусственного происхождения коронавируса
Девушки вскарабкались в нижнем белье на самую высокую гору страны
МВД утвердило правила отправки россиян в вытрезвители
Оппозиция обвинила Пашиняна в принуждении учителей к агитации за партию власти
Франция заявила о беспрецедентной победе над Google
В Госдуме заявили о возможной опасности просочившейся из Украины в Крым воды
Мать притворилась дочерью, пришла в школу и попала за решетку
Бизнесу предсказали новую глобальную угрозу
Сенатор прокомментировал обвинения в спаивании британских солдат «рукой Москвы»
Переписка пользователей популярного мессенджера оказалась под угрозой
Новости партнеров
Прослушать новость

МВД назвало случаи для использования сотрудниками ГИБДД автомобилей граждан

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Сотрудники ГИБДД могут использовать автомобили граждан, но не в случаях преследования преступников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа МВД.

В документе говорится, что при необходимости использования автомобиля сотрудник должен сообщить об этом водителю, а также указать цель, маршрут движения. За невыполнение требования предусмотрена ответственность. Уточняется, что в таком случае управляет автомобилем сам водитель, если нет причин для его отстранения от вождения.

«Сотрудник, воспользовавшийся транспортным средством, по просьбе водителя выдает ему справку или делает запись в путевом листе с указанием продолжительности поездки, пройденного расстояния, своей фамилии, должности, номера служебного удостоверения, наименования подразделения Госавтоинспекции», — говорится в приказе.

Преследование нарушителей может осуществляться только на патрульном автомобиле со включенными световыми и звуковыми сигналами.

Ранее сообщалось, что сотрудникам ГИБДД без формы разрешили фиксировать два нарушения российских водителей: они смогут устанавливать опасное вождение и разговор по мобильному телефону при проведении скрытого надзора на дорогах с использованием патрульного автомобиля без специальной цветографической схемы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сотрудникам ГИБДД без формы разрешили фиксировать два нарушения россиян
Россиянин избежал лишения водительских прав благодаря снимкам со спутника
В МВД объяснили позицию по обязательной установке алкозамков на авто