МВД назвало случаи для использования сотрудниками ГИБДД автомобилей граждан

Сотрудники ГИБДД могут использовать автомобили граждан, но не в случаях преследования преступников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа МВД.

В документе говорится, что при необходимости использования автомобиля сотрудник должен сообщить об этом водителю, а также указать цель, маршрут движения. За невыполнение требования предусмотрена ответственность. Уточняется, что в таком случае управляет автомобилем сам водитель, если нет причин для его отстранения от вождения.

«Сотрудник, воспользовавшийся транспортным средством, по просьбе водителя выдает ему справку или делает запись в путевом листе с указанием продолжительности поездки, пройденного расстояния, своей фамилии, должности, номера служебного удостоверения, наименования подразделения Госавтоинспекции», — говорится в приказе.

Преследование нарушителей может осуществляться только на патрульном автомобиле со включенными световыми и звуковыми сигналами.

Ранее сообщалось, что сотрудникам ГИБДД без формы разрешили фиксировать два нарушения российских водителей: они смогут устанавливать опасное вождение и разговор по мобильному телефону при проведении скрытого надзора на дорогах с использованием патрульного автомобиля без специальной цветографической схемы.