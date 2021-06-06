Рудковская раскрыла имя будущей дочери

Музыкальный продюсер Яна Рудковская раскрыла, каким именем назовет свою будущую дочь. Об этом она рассказала в шоу звездного психолога Инны Тлиашиновой, пишет «Собеседник».

Супруга бывшего фигуриста, а ныне тренера Евгения Плющенко рассказала, что хочет назвать дочь Екатериной. Продюсер призналась, что давно мечтала о дочери. «Для любой женщины материнство — это не только приятные ощущения, но и очень тяжелый путь, сложный. Надо было думать о родах раньше. Но раньше было некогда. И не получалось, если честно. Моя мечта, чтобы родилась девочка», — рассказала она.

О своих планах Рудковская рассказала во время приема у психолога. Тлиашинова объяснила, почему Рудковской так и не удалось родить дочь. По ее мнению, сама продюсер была единственным ребенком в семье, поэтому ее мама боялась потерять дочь. Теперь, считает Тлиашинова, этот страх передался и Рудковской.

1 октября прошлого года у Рудковской и Плющенко родился еще один сын. Продюсер опубликовала фото с новорожденным, а также рассказала, что ребенка назвали Арсением. Рудковская призналась, что считает себя самой счастливой мамой на свете.

У Плющенко есть сын от предыдущего брака. Рудковская также родила двоих мальчиков от бывшего мужа. Новорожденный стал вторым совместным ребенком пары. 6 января 2013 года у фигуриста и продюсера родился сын Александр Плющенко, получивший известность в соцсетях как Гном Гномыч.