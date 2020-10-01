У Плющенко и Рудковской родился еще один сын

У двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко родился еще один сын. Об этом в своем Instagram заявила супруга спортсмена Яна Рудковская.

Продюсер опубликовала фото с новорожденным, а также рассказала, что ребенка назвали Арсением. Рудковская призналась, что считает себя самой счастливой мамой на свете.

У Плющенко есть сын от предыдущего брака. Рудковская также родила двоих мальчиков от бывшего мужа. Новорожденный стал вторым совместным ребенком пары. 6 января 2013 года у фигуриста и продюсера родился сын Александр Плющенко, получивший известность в соцсетях как Гном Гномыч.

Александр Плющенко занимается фигурным катанием и регулярно выступает в ледовых шоу, а также имеет несколько рекламных контрактов. Он зарабатывает 12 миллионов рублей в год.