Депутаты Азербайджана написали Путину из-за застреленного полицейским мужчины

Депутаты и общественные деятели Азербайджана обратились к президенту России Владимиру Путину из-за 19-летнего Векила Абдуллаева, случайно застреленного старшим инспектором ГИБДД Новосибирской области Александром Гусевым. Об этом сообщает агентство Trend.

По словам обратившихся, азербайджанская общественность возмущена тем, что Гусева освободили из-под стражи по поручению главы Следственного комитета России Александра Быстрикина, а также расценили произошедшее как «укрывательство и одобрение преступления», а также «поощрение для тех, кто страдает ксенофобией».

«Кто из державших в руках оружие может поверить в то, что оно само среагировало на "нарушителя", который якобы "угрожал жизни" полицейского? Утверждение бездоказательное по многим причинам. Разве у Векила Абдуллаева был в руках пистолет? Чем именно грозил застреленный Гусевым молодой парень? Ничем!» — говорится в заявлении.

Обратившиеся к Путину также высказали мнение, что пистолет был направлен против «абсолютно беззащитного молодого человека», а действия полицейского были «безусловно, противоправными».

Вечером 28 мая в поселке Мошково под Новосибирском Гусев вел задержанного в служебный автомобиль для установления личности. В этот момент ему стал препятствовать 19-летний Векил Абдуллаев, знакомый задержанного. Инспектор ДПС начал бить молодого человека руками и ногами, затем вынул табельный пистолет и непроизвольно нажал на спусковой крючок. Потерпевший получил пулевое ранение головы и 30 мая скончался.

Полицейский был арестован, но после вмешательства Бастрыкина его освободили и завели дело на напавших.