На Украине объяснили провал в борьбе с «Северным потоком-2»

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов объяснил провал в борьбе против российского газопровода «Северный поток-2». Свое мнение он выразил в эфире телеканала «Первый независимый», передает РИА Новости.

Как считает бывший политик, Украина не смогла противостоять строительству трубопровода из-за неспособности руководства страны грамотно выстраивать политику по сохранению транзита.

Суслов напомнил, что строительство газопровода в частности финансируют европейские компании, поэтому Германия заинтересована в завершении проекта. «Тем более, что это превращает ее в хаб, центр распределения газа в Европе, и все эти функции, по сути, отнимаются у Украины», — пояснил он.

Бывший министр отметил, что в этой связи отдельные украинские чиновники позволяют себе заявления антиевропейской направленности, однако такие высказывания, по его словам, неправомерны.

Ранее глава австрийской компании OMV AG Райнер Зеле посоветовал Украине предложить «Газпрому» привлекательные условия транзита газа в Европу вместо того, чтобы вмешиваться в строительство «Северного потока-2». Он уверен, Киеву не стоит мешать «Северному потоку-2», не вступая в честную конкуренцию. Если Украина сделает привлекательное предложение «Газпрому» и пообещает транзитные мощности на выгодных условиях, то российская транснациональная энергетическая компания, безусловно, его рассмотрит.

К настоящему моменту «Северный поток-2» готов на 95 процентов. Изначально запуск был запланирован на конец 2019 года, однако из-за американских санкций срок запуска пришлось откладывать несколько раз.