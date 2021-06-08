Тело полицейского обнаружили около гипермаркета в Екатеринбурге. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, передает РИА Новости.

По информации местных СМИ, во время дежурства наряда патрульно-постовой службы полицейский сказал своему коллеге, что ненадолго отойдет и вернется, однако через некоторое время раздался выстрел. Позже рядом с телом сотрудника полиции обнаружили записку, где погибший написал, что его смерть не связана со служебной деятельностью.

Помимо этого, на месте происшествия были изъяты табельное оружие, боеприпасы и служебное удостоверение. По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Отмечается, что точную причину смерти установят в ходе судебно-медицинской экспертизы.

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