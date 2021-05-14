В Казани на улице покончил с собой сотрудник СИЗО

В Казани на улице Большой рядом с СИЗО-2 покончил с собой его сотрудник. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Рядом с телом 22-летнего прапорщика внутренней службы лежало табельное оружие. Он скончался на месте от полученного ранения.

В настоящее время на месте происшествия работают спецслужбы. Начата служебная проверка.

5 апреля сообщалось, что в Называевском районе Омской области полицейский совершил суицид в своем кабинете. Тело погибшего с огнестрельным ранением в голову обнаружили коллеги. По факту произошедшего региональное управление МВД России назначило проверку.