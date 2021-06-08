Родители поздравили выпускников российской школы панк-клипом

Родители выпускников читинской школы номер два сняли для детей поздравительный видеоклип в панк-стиле. Об этом пишет ИА «Чита.Ру», видео размещено на youTube-канале издания.

Автор видео Владимир Дементьев рассказал, что родители сами придумали образ, и обратились в студию с просьбой снять клип и подготовить песню. «Когда я их увидел на площади Ленина, это была просто толпа панков — все в черном, разукрашенные волосы. Настолько заморочились родители, за всю мою практику не было таких клиентов», — восхитился он.

В 2017 году родители выпускников школы города Енисейска в Красноярском крае записали своим детям видеопоздравление, в котором пообещали «хайпануть на выпускном». Ролик начинается как пародия на клип «Тает лед» группы «Грибы», который обрывается на комичном моменте. Затем родители понимают, что им «надо годноту» и зачитывают рэп на фоне популярных интернет-мемов.