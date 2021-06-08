Раскрыты особенности первого российского полноценного стелс-корабля

Новейший корвет проекта 20386 «Меркурий» первым из российских кораблей будет построен полностью по концепции «стелс». Об этом РИА Новости рассказали два осведомленных источника.

Собеседники агентства пояснили, что ранее на российских кораблях использовались лишь отдельные элементы стелс-технологий, однако полностью концепция малозаметного корабля пока не была реализована. По задумке проектировщиков, «100-метровый корабль будет отражать радиосигнал как небольшая лодка» благодаря радиопоглощающему покрытию по всей площади объекта, особой форме надстройки и инновационным материалам и краскам.

Уточняется, что корпус корвета уже достроен, сейчас формируются надстройки корабля. Уровень незаметности планируется проверить на специальных испытаниях.

7 июня The National Interest предположило, что российские корветы типа «Меркурий» могут столкнуться с теми же проблемами, что и американские прибрежные боевые корабли типов Freedom и Independence. Среди проблем, которые могут сопровождать постройку перспективного российского корабля, называются перерасход средств и технические неполадки. В частности, говорится о неудачном выборе двигательной установки, неоптимальной конструкции радиолокационной системы и недостаточной боеспособности корвета. Эксперты издания утверждают, что корвет проекта 20386 «остается уникальным испытательным полигоном до тех пор, пока его возможности не достигнут совершенства».

Корвет проекта 20386 «Меркурий» должен поражать надводные корабли крылатыми ракетами, вести поиск и уничтожать подводные лодки, обеспечивать защиту кораблей и судов от ударов средств воздушного нападения противника зенитным ракетным комплексом, оказывать артиллерийскую поддержку высадки десанта.