Стилист перечислила «удешевляющую» внешний вид одежду

Стилист из Лондона перечислила «удешевляющую» внешний вид одежду и порекомендовала изъять ее из гардероба. Об этом сообщает Daily Mail.

В первую очередь Анна Бей (Anna Bey) посоветовала женщинам отказаться от джинсовых шортов, так как они делают образ «чересчур повседневным». «Особенно плохо смотрятся шорты на высокой талии синего и светло-голубого цветов. В них женщины выглядят так, словно они в подгузниках», — добавила она.

Помимо этого эксперт назвала вульгарными плавки на высокой талии. «Я нахожу такие купальники пошлыми. Выглядит так, будто вы хотите всеми силами подчеркнуть свою промежность!» — пояснила Бей.

Стилист также порекомендовала избавиться от комбинезонов, поскольку этот предмет гардероба, по ее мнению, часто выглядит нелепо и неуместно. Однако исключением Бей считает комбинезоны в виде костюмов из высококачественной ткани, которая «придает им элегантности».

В список неудачных вещей, по версии Бей, вошли платья с цветочным принтом, майки и шорты из эластичных материалов, а также туники из полупрозрачной ткани. «К туникам у меня особое отношение. Они ассоциируются с полными женщинами среднего возраста. На самом деле эта одежда уместна только для пляжа. Не стоит надевать это в повседневной жизни, и уж тем более на работу или на мероприятия», — заключила она.

В мае стилист Катерина Гершуни назвала причину отказаться от рваных джинсов: по мнению эксперта, они вышли из моды. Гершуни заявила, что «дырки — это прошлый век» и лучше вместо них ставить заплатку. Она посоветовала обратить внимание на тренд total denim (образ, полностью состоящий из джинсовой одежды), который был популярен в 90-е годы.