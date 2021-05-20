Эксперт моды назвала причину отказаться от рваных джинсов

Стилист Катерина Гершуни назвала причину отказаться от рваных джинсов: по мнению эксперта, они вышли из моды. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Гершуни заявила, что «дырки — это прошлый век» и лучше вместо них ставить заплатку. Она посоветовала обратить внимание на тренд total denim (образ, полностью состоящий из джинсовой одежды), который был популярен в 90-е годы.

«Очень модно соединять джинсовые куртки и джинсовые рубашки с джинсовыми брюками. Это выглядит круто. Если вы еще делаете в разной фактуре или цветовом решении, это выглядит еще круче. Для того чтобы делать это искусно, стоит потренировать насмотренность, посмотреть, как это делают модельеры и дизайнеры, тогда у вас все получится», — объяснила стилист.

В апреле сообщалось, что благодаря российской супермодели Ирине Шейк вновь вернулись в моду джинсы-стринги. Так, манекенщица прошлась по подиуму на показе марки Mugler в похожих джинсах черно-белого цвета, оформленных имитирующим нижнее белье вырезом на ягодицах. В аналогичной вещи на том же показе появилась супермодель Белла Хадид.