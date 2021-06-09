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Женщина нашла на пляже викторианскую куклу с пугающей историей

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Фото: Globallookpress.com

Жительница шотландского города Данди нашла на пляже редкую фарфоровую куклу XIX века с пугающей историей. Об этом сообщает издание Wales Online.

45-летняя Никки Халькерстон (Nikki Halkerston) искала на пляже сокровища и заметила между камнями какой-то предмет. Приглядевшись, она поняла, что это кукла викторианских времен «Замороженная Шарлотта».

«Кукла была в хорошем состоянии, на ней даже не было грязи. По всей видимости, долгие годы она провела в море. Я просто искала ракушки, и она привлекла мое внимание», — рассказала Халькерстон.

Женщина опубликовала фотографии игрушки в соцсетях и получила большой отклик от других любителей искать сокровища на пляжах.

Сейчас «Замороженные Шарлотты» продаются онлайн от 15 до 100 фунтов (1,5 тысячи — 10,2 тысячи рублей). Ники считает, что ее находка может стоить больше, так как эта кукла редкая и в хорошем состоянии. Однако так как игрушка понравилась ее девятилетней дочери, она не планирует ее продавать.

Эти куклы были популярны между 1850 и 1920 годами. Они создавались по мотивам американской фольклорной баллады, которую вдохновило опубликованное в журнале New York Observer в 1840 году стихотворение.

В поэме Себы Смита под названием «Труп, приехавший на бал» рассказывается история юной девушки по имени Шарлотта. Героиня отказалась одеться тепло, когда ехала на свой первый новогодний бал на санях, так как хотела похвастаться своим вечерним платьем. В итоге Шарлотта замерзла насмерть во время 30-километровой поездки.

Пугающие куклы, как правило, были обнаженными и бледными. Некоторые из них продавались в маленьких гробиках. Они должны были учить детей слушаться взрослых.

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