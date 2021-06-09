Аналитик назвал выгодную альтернативу доллару

Финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин назвал выгодную альтернативу доллару в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт предложил рассмотреть рынок криптовалюты. Однако этот актив не так просто приобрести и вывести в рубли с большими капиталами, отметил аналитик.

Звездин подчеркнул, что криптовалюты являются больше спекулятивным инструментом и не могут рассматриваться как способ накопления и хранения больших капиталов. «Курсовая разница криптовалют подчас поражает даже бывалых биржевых трейдеров. Ваши накопления могут обесцениться на 20-30 процентов за неделю, а могут на столько же вырасти», — пояснил он.

По словам эксперта, если хочется приумножить свои сбережения, то придется использовать рисковые инструменты.

Ранее сообщалось, что в Центробанке России гражданам дали советы о том, как правильно хранить деньги. Регулятор посоветовал использовать для этого банковский счет или облигации федерального займа. Говоря об инвестировании, в регуляторе подчеркнули, что это не может быть способом сбережения средств: человек всегда принимает риск потери вложенных денег, если ситуация на рынке сложится неблагоприятно.