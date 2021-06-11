Школьная математическая задача поставила в тупик профессора

Женщина по имени Тереза Хоппер (Teresa Hopper) пожаловалась в Facebook на школьную математическую задачу из учебника ее семилетнего сына. Вопрос оказался настолько сложным, что поставил в тупик даже профессора математики, пишет The Mirror.

В условиях задачи говорится, что у Карлы есть три фишки с цифрой 100, семнадцать фишек с цифрой 10 и шестнадцать фишек с цифрой 1. Далее следует два вопроса:

«а) Может ли Карла составить два равных трехзначных числа? Если да, нарисуйте фишки, чтобы показать их.

б) Может ли она составить два равных трехзначных числа, использую все фишки? Если да, нарисуйте фишки, чтобы показать их».

Подписчики Facebook-группы, в которой был опубликован вопрос, были озадачены его сложностью. В комментариях отметился доктор математических наук, который даже не понял, что требуется от ребенка. «Для кого это задание?» — написал другой сбитый с толку пользователь.

В конце концов журналисты обратились к эксперту Фионе Годдард (Fiona Goddard), которая назвала правильный ответ на оба вопроса. Она подсчитала, что в сумме цифры на всех имеющихся фишках дают число 486.

Правильным ответом на первый вопрос будет любое трехзначное число в пределах от 100 до 243. При этом ответ на второй вопрос может быть только один — число 243.