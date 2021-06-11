В России стало вдвое меньше сотрудников Microsoft

За последние пять лет в России стало вдвое меньше сотрудников местного подразделения Microsoft, пишет РБК со ссылкой на источник на рынке. Всего с 2014 года штат компании сокращался несколько раз.

По словам собеседников издания, с 2013 года в российском филиале Microsoft происходило несколько этапов сокращения персонала. Первые из них были связаны с изменением корпоративной стратегии и оптимизацией бизнес-модели. Часть функций была передана в европейские филиалы компании, главным образом в Ирландии, где зарегистрирован головной европейский филиал.

Кроме того, с середины 2010-х годов Microsoft постепенно переориентирует бизнес на облачные решения, требующие других каналов и модели продаж.

В результате в 2013-17 годах было сокращено около 15 процентов российского персонала. Столько же сократили в 2017-2019 годах из-за оптимизации отделов продаж, маркетинга и сервиса. Отчасти сокращения были вызваны падением показателей российского филиала и политикой властей по импортозамещению, которая сделала иностранное программное обеспечение менее востребованным.

С 2016 года, когда численность персонала российского филиала Microsoft составляла примерно тысячу человек, она снизилась более чем вдвое — до 392 сотрудников.