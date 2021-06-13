В Китае назвали главные способы отрезвления у россиян

Китайская платформа Sohu опубликовала материал об отношении россиян к водке и назвала главные способы отрезвления у жителей России. Содержание статьи приводит «ИноСМИ».

Там также перечислено семь способов отрезвления, к которым прибегают русские. Так, россияне пьют стакан минеральной воды или горячего чая. Кроме того, литр кока-колы может избавить от головной боли и похмелья.

По мнению автора материала, самый известный метод избавиться от похмелья у россиян называется «разгон». «Перед тем, как выпивать на вечеринке, надо выпить стопку водки, чтобы "разогнать" организм и подготовить его ко встрече с "основными силами"», — отмечается в публикации.

Кроме того, перед тем, как отправить на большой праздник, где придется пить алкоголь, россияне выпивают бутылку пива, чтобы повысить устойчивость организма. Также при отсутствии уксуса можно избавиться от похмелья, выпив немного рассола от огурцов или от квашеной капусты.

Если после опьянения все еще есть аппетит, рекомендуется съесть горячий овощной суп, чтобы успокоить и согреть желудок. Другим хорошим средством от похмелья считается йогурт.

В статье указывается, что россияне «обычно принимают меры, чтобы не иметь похмелья на следующее утро прямо во время застолья». «Чтобы снизить «ударную» силу алкоголя, они обычно пьют водку, закусывая солеными огурцами, а минеральной водой и кока-колой они часто разбавляют алкоголь», — говорится в тексте.

Также россияне советуют после выпивки полежать на диване и посмотреть телевизор, не делая звук слишком громким. Кроме того, может помочь прослушивание музыки или чтение книги с крупным шрифтом.

Ранее пользователь китайской платформы Sohu заявил, что соленая рыба является самой невыносимой закуской в русской кухне. Автор публикации заметил, что россиянам во время застолья не нужны какие-то особые закуски — «сгодится все, что есть под рукой: черный хлеб, запеченный картофель, сырой лук и даже запах меховой шапки». По его словам, в России засаливают почти все, что собрано в огороде — помидоры, огурцы, грибы, перец и капусту.