Песков объяснил исключение «Дождя» из кремлевского пула

Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, по какой причине журналистов телеканала «Дождь» исключили из кремлевского пула. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, российские власти не считают исключение журналистов из пула цензурой.

«Мы не вмешиваемся в политику канала, но посчитали больше невозможным взаимодействие», — отметили представители Кремля в разговоре с сотрудниками информационного агентства. Они добавили, что «Дождь» занимался организацией незаконных акций, а также «де-факто призывал к ним».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что корреспондентов «Дождя» исключили из кремлевского пула после того, как телеканал поддержал незаконные акции. Несогласованные протестные акции в поддержку основателя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Алексея Навального прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19.