Россия построит ядерные реакторы в Ираке. Речь идет о восьми блоках, которые будут готовы к 2030 году. Об этом РИА Новости рассказал глава иракского Управления по регулированию радиоактивных источников Камаль Латыф.

Ядерные реакторы должны будут обеспечить электроэнергию в Ираке. Строительством займется российская госкорпорация по атомной энергии «Росатом».

«Это не просто желание Ирака, а настоящая необходимость, которая обеспечит 25 процентов от всего объема энергии, в которой нуждается страна», — пояснил Латыф. Он добавил, что Багдад хотел бы «получить» все 8 реакторов именно к 2030 году, однако это не принципиально.

8 июня Россия начала строительство энергоблока с реакторной установкой на быстрых нейтронах БРЕСТ-300. Соответствующие работы ведутся «Росатомом» в Северске (Томская область) в рамках стратегического отраслевого проекта «Прорыв».

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