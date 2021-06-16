Россия
 
Последние новости
Глава Коми госпитализирован с коронавирусом
Эксперты спрогнозировали резкое падение цен на новостройки в России
Диетолог назвала последствия употребления рыбы пять раз в неделю
Сотрудников ресторана арестовали за отказ в бесплатных бургерах полицейским
Пригожин осудил фанатов Моргенштерна фразой «он ссыт вам в лицо — а вам нравится»
В США взлетели цены на куриные крылья
Проценко назвал сроки сохранения иммунитета у переболевших COVID-19
Россиянам раскрыли различие антител после прививки и коронавируса
В закат эры торговли цифровым искусством отказались верить
Европейская страна объявила об окончании эпидемии коронавируса
Новости партнеров
Прослушать новость

Кадыров дал совет Байдену перед встречей с Путиным

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Президент Чечни Рамзан Кадыров в беседе с радио «Комсомольская правда» раскрыл свои ожидания от встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена, а также дал совет американскому лидеру.

По словам Кадырова, если американская сторона не примет позицию Москвы, «у нас есть рычаг воздействия» и Россия заставит считаться с ней. «Россия — великая держава. И наш президент — самый лучший и сильный. По-другому не должно быть. Или с нами дружить, или мы покажем, на что способны», — отметил глава Чечни.

На вопрос о том, что Кадыров хотел бы передать Байдену, глава республики ответил, что желает американскому президенту «оставаться человеком». «Вон Трамп натворил, на ноль свел, даже аннулировал. Пусть Байден строит отношения с нашим государством», — заключил Кадыров.

Встреча президентов России и США состоится 16 июня в столице Швейцарии на вилле Ла-Гранж. Ожидается, что стороны обсудят двусторонние отношения, вопросы стратегической стабильности и международной повестки, в том числе сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кадыров на радио КП прокомментировал встречу Путина и Байдена: «Или с нами дружить, или мы покажем, на что способны»