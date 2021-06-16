Кадыров дал совет Байдену перед встречей с Путиным

Президент Чечни Рамзан Кадыров в беседе с радио «Комсомольская правда» раскрыл свои ожидания от встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена, а также дал совет американскому лидеру.

По словам Кадырова, если американская сторона не примет позицию Москвы, «у нас есть рычаг воздействия» и Россия заставит считаться с ней. «Россия — великая держава. И наш президент — самый лучший и сильный. По-другому не должно быть. Или с нами дружить, или мы покажем, на что способны», — отметил глава Чечни.

На вопрос о том, что Кадыров хотел бы передать Байдену, глава республики ответил, что желает американскому президенту «оставаться человеком». «Вон Трамп натворил, на ноль свел, даже аннулировал. Пусть Байден строит отношения с нашим государством», — заключил Кадыров.

Встреча президентов России и США состоится 16 июня в столице Швейцарии на вилле Ла-Гранж. Ожидается, что стороны обсудят двусторонние отношения, вопросы стратегической стабильности и международной повестки, в том числе сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.