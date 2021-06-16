Второго богатейшего человека мира заподозрили в помолвке из-за фото его девушки

Главу Amazon Джеффа Безоса заподозрили в намерении жениться из-за фотографии его девушки с кольцом с крупным бриллиантом на безымянном пальце. Снимки публикует Daily Mail.

На размещенных кадрах возлюбленная второго богатейшего человека в мире, телеведущая Лорен Санчес (Lauren Sanchez), запечатлена рядом с автомобилем в Лос-Анджелесе в желтых широких брюках из атласной ткани, коричневом кроп-топе и шляпе.

Журналисты издания обратили внимание, что Санчес надела кольцо на тот палец, на котором принято носить помолвочное кольцо. Отмечается, что золотое изделие оформлено крупным бриллиантом желтого цвета с огранкой в форме сердца.

Согласно рейтингу журнала Forbes, 11 июня Джефф Безос сменил главу модного дома LVMH Бернара Арно в списке и снова стал богатейшим человеком в мире. Состояние Безоса в тот период оценивалось в 193,5 миллиарда долларов. Сейчас Бернар Арно вновь занял первенство в списке, обогнав главу Amazon на три миллиона долларов.

В январе 2019 года сообщалось, что причиной развода основателя Amazon Джеффа Безоса с бывшей женой стали его романтические отношения с Лорен Санчес. Безос расстался с супругой осенью 2018 года, вскоре после празднования 25-летия свадьбы. Уже в октябре его увидели с Санчес, которая к тому времени тоже рассталась с мужем — главой одного из крупнейших голливудских агентств.