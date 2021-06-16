Сотрудников ресторана арестовали за отказ в бесплатных бургерах полицейским

Сотрудников ресторана быстрого питания в Пакистане арестовали из-за того, что они отказались бесплатно кормить бургерами полицейских. Об этом пишет телеканал «360».

Речь идет о сети быстрого питания Johnny & Jugnu. Под стражей оказались менеджер и 18 работников ресторана. Причины ареста им никто не объяснил.

Представители ресторана заявили, что персоналу не дали закрыть заведение. Оборудование осталось включенным, а клиенты ждали оставленные заказы. Сотрудники сети просидели в участке семь часов.

Отмечается, что подобное уже происходило с сотрудниками ресторана. В компании намерены исключить такие ситуации вновь. После произошедшего в местном отделении полиции сообщили, что полицейских, которые задерживали персонал, отстранили от работы.

В сентябре прошлого года американский турист, проживающий в Таиланде, оставил негативный отзыв о местном отеле на сайте TripAdvisor и в Google и угодил в тюрьму. Постоялец оказался недоволен поведением сотрудников объекта размещения. По его наблюдениям, никто из персонала не улыбался, а менеджер ресторана был крайне груб. Спустя два месяца мужчину арестовали сотрудники миграционной полиции и предъявили ему обвинение в клевете.