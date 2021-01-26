Владелец поджег свой ресторан из-за ограничений в связи с COVID-19

В американском боро Нью-Йорка Куинс владельца ресторана арестовали за попытку сжечь свое заведение из-за введенных в стране ограничений в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщает новостной сайт ABC7NY.

Инцидент произошел в августе прошлого года. Согласно материалам судебного расследования, 54-летний предприниматель Асиф Раджа (Asif Raja) поджег ресторан сразу в нескольких местах, но сработавшая система пожаротушения устранила возгорание. Преступление, совершенное владельцем, попало на камеру видеонаблюдения.

Раджа обвиняют в поджоге, который влечет наказание от 5 до 20 лет лишения свободы. Расследование продолжается. Дата судебного слушания не уточняется.

Ранее в колумбийском городе Бараноа иностранец поджег бар после того, как ему отказались продать пиво. Владелец заведения утверждает, что один из клиентов принялся буянить, когда узнал, что из-за ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19, бар закроется в 22:00.