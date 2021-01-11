Посетитель поджег бар после отказа продать пиво

В колумбийском городе Бараноа иностранец поджег бар после того, как ему отказались продать пиво после 22:00. Об этом сообщает боготская радиостанция Blu Radio.

Владелец заведения утверждает, что один из клиентов принялся буянить, когда узнал, что из-за ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19, бар закроется в 22:00. По его словам, мужчина объявил, что он венесуэлец и может убить, кого пожелает.

В итоге он успокоился и ушел, однако через несколько часов вернулся, облил заведение бензином и поджег. Среди прочего сгорели 24 пластиковых стула, шесть столов и витрина, пишет газета El Heraldo. В полиции надеются установить личность поджигателя при помощи записей камер видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что в таиландском городе Патхумтхани возмущенный экскаваторщик в знак протеста разгромил ковшом чужие автомобили. Он был недоволен работой без выходных.