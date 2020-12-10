Обиженный экскаваторщик разгромил ковшом чужие машины в знак протеста

В таиландском городе Патхумтхани возмущенный экскаваторщик в знак протеста разгромил ковшом чужие автомобили. Видео, снятое очевидцем, было опубликовано на сайте Newsflare.

42-летний строитель Рунгниранд Сонгсарн (Rungnirand Songsarn) работал восемь дней подряд. Не получив выходного для поездки в другой город, где живут его жена и дети, он перегородил экскаватором проезжую часть и стал атаковать проезжающие машины.

Когда его путь преградил полицейский автомобиль, экскаваторщик столкнул его в реку. В итоге полицейские окружили его на дороге к рынку и уговорили сдаться. Мужчине могут быть предъявлены обвинения в краже и причинении ущерба чужому имуществу.

В 2004 году сообщалось, что в американском городе Гренби, штат Колорадо, мужчина на бронированном бульдозере разрушил цементный завод, здание городского совета, публичную библиотеку, банк и другие строения, после чего застрелился. Инцидент мог быть задуман как месть за проигранную судебную тяжбу.