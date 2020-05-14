Гроб строителя привезли на кладбище в ковше экскаватора

Гроб строителя из английского графства Ланкашир привезли на кладбище в ковше экскаватора. Как сообщает издание Daily Star, такова была его последняя воля.

72-летний пенсионер Рой Меллор (Roy Mellor) более 50 лет работал инженером-строителем. Он занимался строительством дорог, заводов по очистке нефти и обустройством побережья. Мужчина любил свою работу, а свободное время проводил в пабах.

Перед смертью Меллор сказал своей дочери Джейн, что хочет, чтобы во время похорон его гроб вез экскаватор. 1 мая мужчина скончался.

Джейн удовлетворила последнее желание отца при помощи местного распорядителя похорон, который сумел найти экскаватор во время введенного из-за коронавируса режима строгой самоизоляции.

Дочь Меллора рассказала, что работа была его жизнью, поэтому похоронить его таким способом — подходящее решение. Меллор любил общаться с другими людьми, узнавать о том, что происходит, и давать им советы. Перед смертью он сказал родным, что прожил самую лучшую жизнь и ничего не стал бы менять. «Он жил и умер без сожалений», — сказала Джейн.

Бывший коллега Нил Дэвис (Neil Davis) отметил, что Меллору не нравилось на пенсии, и он сказал, что мгновенно вернулся бы на работу, если бы смог. «Возможно, он счастливо заливает бетон в другом месте», — сказал Дэвис.

Ранее сообщалось, что в южноафриканском городе Стеркспрут, Восточная Капская провинция, покойного бизнесмена закатили в могилу в белой иномарке Mercedes Benz E500. Он умер на прошлой неделе от естественных причин, когда направлялся к своему припаркованному у дома авто послушать радио.

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