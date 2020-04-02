Покойного политика закатили в могилу на иномарке

dailymail.co.uk

В южноафриканском городе Стеркспрут, Восточная Капская провинция, покойного бизнесмена закатили в могилу в белой иномарке Mercedes Benz E500. Об этом сообщает газета Daily Mail.

72-летний Чекеде Пицо, отец шести детей, представлял африканскую политическую партию «Объединенное демократическое движение». Политик умер на прошлой неделе от естественных причин, когда направлялся к своему припаркованному у дома авто послушать радио.

«Когда-то мой отец был успешным бизнесменом и имел целый автопарк Mercedes, — рассказала его 49-летняя дочь Сефора Летсвака. — Правда, под конец жизни для него наступили непростые времена, и машины пришлось распродать».

Два года назад Пицо купил подержанный Mercedes Benz E500 1990 года выпуска. «Он проводил много времени, ковыряясь в этой машине. Даже когда она вышла из строя, отец все равно был счастлив просто сидеть в салоне. Он просил, чтобы его похоронили в этом авто», — объяснила Летсвака.

Могильщики выкопали яму глубиной более двух метров, чтобы закатить туда автомобиль с покойником. Необычные похороны Пицо привлекли внимание общественности. «Мы никогда не хоронили мертвеца в машине, — признались представители похоронного бюро. — Нам пришлось проводить предварительные расчеты, чтобы машина поместилась в могиле. Мы получили официальное разрешение властей на проведение похорон».

Ранее сообщалось, что нигериец по имени Азубуике (Azubuike) похоронил отца в новом BMW вместо гроба. Еще при жизни отца он обещал подарить ему «быстрый» автомобиль, однако не успел. Поэтому он решил почтить память родственника необычным способом.

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