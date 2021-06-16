В Москве пройдет вечеринка лейбла New Ears

В Москве пройдет третий эпизод вечеринок лейбла New Ears. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Команда диско-клуба «Радуга» проведет мероприятие 19 июня на столичной площадке Blanc, расположенной в Хохловском переулке. Ивент начнется в 17:00 и продлится до 23:00. Билеты можно приобрести на входе.

В рамках мероприятия прозвучит концерт группы «Всадники ЖКХ» и сет от дуэта Simple Symmetry. Первые недавно выпустили альбом «Дегенерат», а вторые — сделали ремикс на песню из релиза «Отлет».

20 мая было объявлено о закрытии «Радуги». Тогда ряд Telegram-каналов сообщил, что команда уже ищет новую площадку для клуба. Несмотря на закрытие, создатели клуба продолжают проводить вечеринки в других локациях.