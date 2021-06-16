Женщина поссорилась с возлюбленным и купила у мошенников «эликсир забвения»

Жительница китайского города Сучжоу, провинция Цзянсу, заплатила крупную сумму мошенникам, чтобы купить «эликсир забвения» после ссоры с возлюбленным. Об этом сообщает издание Global Times.

Женщина по фамилии Цянь поссорилась с возлюбленным и хотела облегчить свои моральные страдания. Она нашла в интернете продавцов так называемой воды забвения. Поставщик заявлял, что эликсир поможет ей забыть болезненные воспоминания.

«Лекарство» продавалось по цене 500 юаней (5,6 тысячи рублей), но продавец попросил женщину сначала перевести ему депозит. Он объяснил это тем, что сделка нелегальна, и ему надо убедиться, что все в порядке. Кроме того, он потребовал, чтобы Цянь стерла всю историю переписки, включая скриншоты, которые он присылал ей в доказательство якобы совершенных успешных сделок.

После того, как китаянка перевела продавцу 6,5 тысячи юаней (73,2 тысячи рублей), они договорились о встрече. Перед тем, как передача товара должна была состояться, продавец заявил, что не сможет прийти и заблокировал телефонный номер Цянь.

В итоге китаянка поняла, что ее обманули, и сообщила о произошедшем в полицию. Сотрудники правоохранительных органов пояснили ей, что «эликсира забвения» не существует.

Ранее сообщалось, что доктор в индийском штате Уттар-Прадеш отдал мошенникам более семи миллионов рупий (7,4 миллиона рублей) за «лампу Аладдина», которая оказалась фальшивой. Он рассказал, что мужчина, который изображал из себя оккультиста, уговорил его приобрести у него якобы волшебную лампу.