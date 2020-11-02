Врач поверил в джинна и купил фальшивую лампу Аладдина за семь миллионов рублей

Доктор в индийском штате Уттар-Прадеш отдал мошенникам более семи миллионов рупий (7,4 миллиона рублей) за «лампу Аладдина», которая оказалась фальшивой. Об этом сообщает издание Extra.ie.

В воскресенье, 25 октября, врач Лаик Хан (Laeek Khan) подал в полицию заявление о мошенничестве. Он рассказал, что мужчина, который изображал из себя оккультиста, уговорил его приобрести у него якобы волшебную лампу. Чтобы усилить впечатление, он показал ему, как «вызывать джинна».

Когда Хан попросил разрешения дотронуться до джинна или забрать лампу домой перед тем, как передать деньги, мужчина отказался. Он заявил, что магический объект может навредить доктору. В конце концов Хан поверил продавцу и заплатил за лампу требуемые деньги. Мошенники пообещали ему здоровье, богатство и удачу. Позже он понял, что лампа не имеет волшебных свойств, а «джинна» изображал один из ее владельцев.

Старший полицейский Амит Раи (Amit Rai) сообщил, что в четверг, 29 октября, сотрудники правоохранительных органов арестовали двоих мужчин по подозрению в мошенничестве. По словам Раи, жена одного из подозреваемых, предположительно, тоже была замешана в мошенничестве и остается на свободе. Полицейский подчеркнул, что задержанные по этой же схеме и прежде обманывали другие семьи на миллионы рупий.

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