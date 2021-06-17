В США вспомнили «большую шестерку» для победы над Россией

Россия представляет угрозу прежде всего для армии США и их союзников в Европе, тогда как Китай — для Военно-морских и Военно-воздушных сил (ВМС и ВВС) в Тихом океане, пишет американский журнал The National Interest.

Издание вспоминает, как ранее Пентагон предложил модернизировать армию Соединенных Штатов в рамках инициативы «большой шестерки», что в перспективе может позволить одержать победу над вероятным противником.

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Данные предложения предполагают разработку высокоточной дальнобойной артиллерии, которую планируется использовать для уничтожения вражеских систем противовоздушной обороны (ПВО), создание боевых машин пехоты (БМП) нового поколения вместе с усилением имеющихся танков, создание новых скоростных боевых вертолетов и сетей управления войсками, способных действовать в условиях, когда противник применяет средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и разработку комплексов ПВО и противоракетной обороны (ПРО).

Шестая инициатива предполагает улучшение количественных и качественных показателей американских военнослужащих.

«Время покажет, будет ли новый, казалось бы, более гибкий подход армии [США] увернуться от пуль, которые свели на нет предыдущие усилия по модернизации», — заключает издание.

В июне журнал написал, что создаваемый американской военно-промышленной корпорацией Northrop Grumman в интересах ВВС США стратегический малозаметный бомбардировщик B-21 Raider будет неуязвим для российских зенитных ракетных систем С-500 «Прометей».