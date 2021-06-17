Девушка обрела внешность афроамериканки в солярии и столкнулась с травлей в сети

Жительница Англии пристрастилась к солярию и разозлила пользователей сети из-за внешнего сходства с афроамериканкой. Соответствующая история появилась на The Sun.

18-летняя Тейлор Хамфри (Taylor Humphrey) объяснила, что проводит в солярии по 20 минут в день. «Я бы загорала и дольше, но это максимальное безопасное время. Когда я пропускаю посещение солярия хотя бы на один день, я чувствую себя подавлено. Я светлокожая, и если у меня не будет загара, я вообще перестану выходить из дома. Я буквально зависима от темной кожи, это самое важное в моей жизни», — сказала героиня материала.

Девушка призналась, что столкнулась с травлей в интернете из-за чересчур смуглого цвета кожи. Пользователи сети обвиняют ее в том, что она пытается выглядеть как человек другой расы. «Кто-то даже записал отдельное видео обо мне и моем загаре, в котором говорилось, что я пытаюсь стать афроамериканкой, и что это оскорбляет темнокожих. Я восприняла этот жест как комплимент, потому что человек потратил личное время на то, чтобы уделить мне так много внимания», — поделилась Хамфри.

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Англичанка заявила, что не собирается отказываться от процедур. «Мне просто нравится загорать. Это поднимает мне настроение. Я знаю, что есть риски, но человек может заболеть от чего угодно. Курение и алкоголь тоже вызывают рак, но люди не бросают эти привычки. Я не могу представить свою жизнь без солярия», — заключила девушка.

В апреле девушки нашли способ визуально уменьшить щеки с помощью загара. Блогеры принялись массово публиковать ролики, на которых они делают контуринг (визуальное изменение формы лица при помощи косметических средств — прим. «Ленты.ру»), используя солнцезащитный крем. На размещенных кадрах девушки наносят средство на лицо и затем проводят время на солнце. Таким образом с помощью загара они затемняют необходимые части лица.