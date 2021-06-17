Китай обязал российских животноводов снимать фермы на видео

Пекин ввел новое требование для животноводов, экспортирующих продукцию в Китай. Об этом пишут «Известия».

Отныне предприятия должны организовывать видеоинспекции ферм, и демонстрировать результаты китайской стороне. Без этого не получится пройти регистрацию в Управлении КНР по сертификации и аттестации и получить допуск на экспорт продукции в страну.

Ранее инспекции проводились в очном формате перед допуском в Китай продукции из новой страны. Однако в связи с закрытыми границами из-за коронавируса Пекин пошел на столь необычный шаг.

Новые правила начнут действовать с 2022 года для экспортеров из всех стран. При этом пока остается непонятным, как именно должна проходить видеоинспекция: в частности, неясно, сколько должна длиться проверка и что конкретно китайцы должны посмотреть.

Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов сказал, что пока новое требование не вызывает серьезных опасений у отрасли. В свою очередь, глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин предполагает, что власти КНР хотят убедиться, исполняют ли экспортеры антиковидные меры на производствах.

16 июня стало известно, что Московская область поднялась на первое место в рейтинге экспортеров мяса из России по итогу первого квартала текущего года. «В натуральном выражении экспорт мясной продукции увеличился и составил 19,24 тысячи тонн. Мы увеличили экспорт мясной продукции относительно аналогичного периода прошлого года почти в два раза», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. Он уточнил, что основным импортером подмосковной мясной продукции стал Китай.

4 марта сообщалось, что на российских птицефабриках появилась нехватка инкубационных яиц, что может привести к сокращению производства и росту цен на готовую продукцию. Птицеводы пожаловались, что многие предприятия не имеют собственных репродукторов и вынуждены покупать инкубационные яйца за рубежом, но их стоимость за короткий промежуток времени выросла вдвое.