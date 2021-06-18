Двоюродная сестра принцев Уильяма и Гарри опубликовала фото топлес

Племянница принцессы Уэльской Дианы, леди Элиза Спенсер, опубликовала фотографию, на которой она запечатлена топлес. На снимок в ее Instagram-аккаунте обратили внимание в Daily Star.

На кадре 28-летняя Спенсер, которая является двоюродной сестрой британских принцев Уильяма и Гарри, загорает в плавках на пляже, лежа на животе. Из отметки геолокации следует, что она отдыхает на Лазурном берегу во Франции.

«Самой счастливой я себя чувствую у моря», — подписала она пост, который набрал тысячу лайков.

Поклонники королевской семьи сделали комплименты героине материала в комментариях под постом. «Твоя лучшая фотография», «Самая красивая на свете! Хорошего тебе отдыха», «Элиза, ты безупречна», — писали они.

Всего на леди Элиза Спенсер в соцсети подписаны около 18 тысяч человек.

В ноябре 2020 года сооснователь итальянского бренда Valentino, бизнесмен и дизайнер Джанкарло Джамметти, опубликовал в сети фотографию принцессы Дианы на роскошной яхте. На кадре, датированном сентябрем 1990 года, принцесса Уэльская запечатлена на палубе с напитком в руке в компании Джамметти и болгарского князя, финансиста Кирилла Преславского. Она одета в плавки с ярким орнаментом и фиолетовую рубашку, полы которой завязаны узлом на талии.