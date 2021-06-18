В «Единой России» рассказали о безопасности против коронавируса на своем съезде

Все процедурные вопросы XX съезда «Единой России», который пройдет 19 июня в Москве, включая тайное голосование, будут решены с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических правил. Об этом заявил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, сообщается в пресс-релизе, который поступил в «Ленту.ру».

«В Москве ситуация очень серьезная, введены определенные ограничения. Тем не менее, по-прежнему работают театры, кинотеатры, кафе и ресторанами, но в половину загрузки. "Единая Россия" в этом смысле тоже существенно сократила число участников. Съезды партии традиционно собирают более 3,5 тысячи человек. Учитывая, что зал изначально планировался под такое число делегатов и представителей СМИ, это позволит создать оптимальные условия по социальному дистанцированию», – сказал он.

Отмечается, что присутствие специалистов Роспотребнадзора и медицинских учреждений позволит создать необходимые условия для контроля на месте. «Организаторы съезда продумали, как провести все процедурные вопросы (голосование, проход людей в зал, выход из зала) с соблюдением необходимых правил», – заверил Костин.

По его словам, многие предлагали провести съезд в другое время или в другом городе, где ситуация менее напряженная. Однако это не выход, считает эксперт. «Во-первых, ситуация меняется каждый день в любом из регионов. И с учетом организационных издержек за время, которое потребуется на подготовку, ситуация может измениться в худшую сторону. Поэтому надо пользоваться теми возможностями, которые есть сейчас», – резюмировал политолог.

Съезд «Единой России» пройдет 19 июня в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной в Москве. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой партия предприняла исчерпывающие меры для обеспечения безопасности участников мероприятия. Число его делегатов и гостей сокращено втрое. Все они накануне должны пройти ПЦР тестирование и иметь при себе во время регистрации справку об отсутствии коронавируса. Всем участникам будут выдавать защитные маски и обновлять их каждые полчаса.

Ранее сообщалось, что тайное голосование делегатов на съезде «Единой России» проведут в отдельном помещении с учетом социальной дистанции.