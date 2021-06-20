Объявлены дата и место прощания с журналистом Анатолием Лысенко

Прощание с журналистом и генеральным директором «Общественного телевидения России» Анатолием Лысенко состоится 23 июня в телецентре «Останкино». Об этом сообщает ОТР.

Отмечается, что траурная церемония начнется в 11:00 часов, она будет проходить в четвертой студии АСК-1 ТТЦ «Останкино».

О смерти Лысенко сообщалось ранее в воскресенье, 20 июня. Его заместитель Александр Пономарев подтвердил, что журналист скончался после продолжительной болезни.

Анатолий Лысенко родился в 1937 году в Виннице, сразу после его рождения семья переехала в Москву. Он начал карьеру на телевидении в качестве старшего редактора в Главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения.

Лысенко руководил программой «Взгляд», участвовал в создании телеканала «ТВ Центр». Именно он предложил Владиславу Листьеву идею программы «Поле чудес». С 2012 года возглавлял АНО «Общественное телевидение России».